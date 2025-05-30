Рашисти за добу обстріляли 33 населені пункти Сумщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n206681-rashysty-za-dobu-obstrilyaly-33-naseleni-punkty-sumschyny-ova.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби — ранку 29 травня до ранку сьогоднішнього дня, 30 травня, здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних Сумської області.
Внаслідок російських обстрілів, на щастя, загиблих і поранених за цей період немає, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з безпілотників. Зокрема, рашистами завдано:
- майже 60 ударів РСЗВ;
- понад 10 скидань ВОГ з БПЛА;
- понад 10 ударів КАБами.
Також ворог здійснив по території Сумщини удари БпЛА, FPV-дронами та ракетний удар.
Внаслідок російських ударів:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Хотінській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкт цивільної інфраструктури.
Вчора, 29 травня, вечері очільник Сумської ОВА Олег Григоров на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що оперативна обстановка в області залишається складною, але контрольованою — активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ворог діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.
Аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі зазначають, що ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку, до якої вже наблизився впритул і намагається здійснювати штурмові дії в напрямку села.
Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах, — наголошують у DeepState. — Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога.