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Ракурс
На Сумщині зберігається складна ситуація, фото: «Сумські дебати»

Рашисти за добу обстріляли 33 населені пункти Сумщини — ОВА

30 тра 2025, 11:33
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Російські загарбники протягом доби — ранку 29 травня до ранку сьогоднішнього дня, 30 травня, здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів, на щастя, загиблих і поранених за цей період немає, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з безпілотників. Зокрема, рашистами завдано:

  • майже 60 ударів РСЗВ;
  • понад 10 скидань ВОГ з БПЛА;
  • понад 10 ударів КАБами.

Також ворог здійснив по території Сумщини удари БпЛА, FPV-дронами та ракетний удар.

Внаслідок російських ударів:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хотінській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкт цивільної інфраструктури.

Вчора, 29 травня, вечері очільник Сумської ОВА Олег Григоров на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що оперативна обстановка в області залишається складною, але контрольованою — активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ворог діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

Аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі зазначають, що ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку, до якої вже наблизився впритул і намагається здійснювати штурмові дії в напрямку села.

Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах, — наголошують у DeepState. — Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога.

Джерело: Ракурс


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