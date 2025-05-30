В Сумской области сохраняется сложная ситуация, фото: «Сумские дебаты»

https://racurs.ua/n206681-rashisty-za-sutki-obstrelyali-33-naselennyh-punkta-sumschiny-ova.html

Ракурс

Російські загарбники протягом доби — ранку 29 травня до ранку сьогоднішнього дня, 30 травня, здійснили майже 100 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів, на щастя, загиблих і поранених за цей період немає, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з безпілотників. Зокрема, рашистами завдано:

майже 60 ударів РСЗВ;

понад 10 скидань ВОГ з БПЛА;

понад 10 ударів КАБами.

Також ворог здійснив по території Сумщини удари БпЛА, FPV-дронами та ракетний удар.

Внаслідок російських ударів:

у Середино-Будській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Хотінській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкт цивільної інфраструктури.

Вчора, 29 травня, вечері очільник Сумської ОВА Олег Григоров на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що оперативна обстановка в області залишається складною, але контрольованою — активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ворог діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

Аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі зазначають, що ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку, до якої вже наблизився впритул і намагається здійснювати штурмові дії в напрямку села.