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Російські загарбники сьогодні завдали удару по одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. В результаті спалахнула пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 травня, вранці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в обласному центі було знеструмлено понад 13 тис. абонентів.
Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста, — розповів він. — На щастя, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.
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