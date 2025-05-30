Рашисты 30 мая обесточили часть Запорожья, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні завдали удару по одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. В результаті спалахнула пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 травня, вранці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в обласному центі було знеструмлено понад 13 тис. абонентів.