Зеленский побеседовал с Эрдоганом. Фото: ОП

https://racurs.ua/n206700-zelenskiy-obsudil-s-erdoganom-potencialnuu-vstrechu-ukrainy-rf-turcii-i-ssha.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський та глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову.

Основними темами бесіди були мирні ініціативи, підтримка територіальної цілісності України та підготовка до майбутніх переговорів у Стамбулі. Зокрема, лідери обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів. Про це Зеленський 30 травня повідомив у соцмережах.

Крім того, говорили про можливу нову зустріч у Стамбулі. Зеленський та Ердоган погодилися, що така зустріч повинна бути змістовною, а не символічною. Український президент наголосив, що наступним кроком має стати припинення вогню, як необхідна умова для просування до миру.

Окремо була обговорена участь Туреччини у саміті «Україна — Південно-Східна Європа». Зеленський подякував за ініціативи, які можуть наблизити реальні результати на шляху до миру.

Нагадаємо, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити Україні меморандум щодо припинення вогню на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.

Президент Володимир Зеленський упевнений, що росія робить усе, щоб зустріч у Туреччині була безрезультатною.