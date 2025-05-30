Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n206696-rf-robyt-use-schob-nastupna-zustrich-u-stambuli-bula-bezrezultatnou-zelenskyy.html

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Майбутню зустріч України та росії у Стамбулі прокоментував Володимир Зеленський.

Для того, щоб наступні переговори української та російської делегацій у Туреччині не були «порожніми», потрібно розуміти їх адженду та належним чином підготуватися до переговорів. Однак росія робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною. Зокрема, не показує обіцяний меморандум щодо припинення вогню. Про це президент України Володимир Зеленський 30 травня повідомив у Telegram.

Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною, — йдеться у повідомленні.

Глава держави також поінформував про результати сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили, зокрема, дипломатичні зусилля України, Туреччини та інших партнерів.

Зеленський також подякував турецькій владі за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону 1 тис. українців.

Нагадаємо, перший раунд прямих переговорів між Україною та рф відбувся у Стамбулі 16 травня. За його підсумками, сторони вже провели обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Також українська та російська делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

А нещодавно Кремль заявив, що російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити меморандум делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.