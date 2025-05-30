Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні торгової угоди. Фото:

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні торгової угоди.

Пекін і Вашингтон уклали її трохи більше двох тижнів назад — 14 травня. Ця угода про торгівлю, серед іншого, взаємно послаблювала мита. Про це Трамп 20 травня повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Американський лідер зазначив, що КНР опинилася в «серйозній економічній небезпеці», після того як Штати ввели на їхні товари мита у 145%. І саме, щоб «врятувати» Китай від «дуже поганої ситуації», США уклали з Китаєм угоду. Після цього, за словами Трампа, усе швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного режиму роботи.

Погані новини полягають у тому, що Китай, можливо, не дивно для декого, повністю порушив свою угоду з нами. Ось вам і «добрий хлопець», — написав президент США.

Пекін поки ніяк не відреагував на звинувачення глави Білого дому.

Нагадаємо, 2 квітня американський президент Дональд Трамп вирішив накласти мита на товари з усіх країн світу. Для низки країн, зокрема й України, був запроваджений тариф на рівні базових 10%.

Для Китаю Білий дім спочатку запровадив тарифну ставку на рівні 34%, але згодом розмір мит на імпорт китайських товарів зріс аж до 145%. У КНР відповіли Штатам аналогічним підвищенням мит.

Однак 9 квітня Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. А 12 травня США і Китай домовилися про 90-денне торгівельне перемир’я.