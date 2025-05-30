Російська армія обстріляла Херсон. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206694-okupanty-zavdaly-udariv-po-hersonu-zagynuly-ludy.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала нових ударів по Херсону.

У п’ятницю, 30 травня, окупанти знову атакували місто. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних. Поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік та 85-річна жінка. Про це керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його інформацією, обидві жертви на момент ворожої атаки перебували у приватному будинку. Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

А близько 16.00 російські окупанти з дрона атакували авто у Комишанах. Херсонська міська рада поінформувала у Telegram, що мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 42-річний чоловік. Постраждалий сам звернувся до медиків.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські загарбники вдарили вісьмома дронами типу «Шахед» по депо в Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси. Внаслідок атаки постраждало не лише комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двоє осіб постраждали.