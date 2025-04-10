Трамп поставив нові мита на паузу на 90 днів, але не для Китаю, бо той виявив неповагу

Дональд Трамп ухвалив нове рішення про мита «від серця» без консультації з юристами.

Про це повідомляє Politico.

Президент США написав пост у Truth Social разом з міністром торгівлі Говардом Лутніком і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Заява стала несподіванкою для інших законодавців-республіканців.

Останні кілька днів я думав про це. У нас не було доступу до адвокатів. Ми написали це від щирого серця, чи не так? Це було написано від щирого серця, і я думаю, що це було добре написано, — прокоментував Трамп.

Він заявив, що спостерігав за ринком облігацій і побачив, що «людям стало трохи зле».

Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я, — додав Дональд Трамп.

Враховуючи ту неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я негайно підвищую мито для КНР до 125%. Якоїсь миті, сподіваюсь, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що обкрадати США та інші країни більше не можна і неприйнятно. І навпаки, враховуючи той факт, що понад 75 країн звернулися до представників Сполучених Штатів, включаючи міністерства торгівлі, фінансів і до торгового представника, з проханням провести переговори щодо вирішення питань торгівлі, торговельних бар'єрів, мит, валютних маніпуляцій і немонетарних мит, і що ці країни, за моїм наполегливим проханням, не вжили жодних заходів у відповідь проти США, я санкціонував 90-денну ПАУЗУ та суттєво знижені взаємні мита у розмірі 10%, які діятимуть упродовж цього періоду, і набувають чинності негайно, — написав президент США

Напередодні американський президент підвищив тарифи для Китаю до 125%. Він також оголосив про 90-денну паузу зі зниженими митами у 10% для інших країн, пише Reuters.

Котирування акцій провідних американських компаній стрімко зросли на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо перегляду свого рішення про введення мит на більшість країн світу.

До завершення торгів у середу, 9 квітня, індекси на американських біржах продемонстрували зростання в межах від 7 до 12%

Зокрема, індекс Нью-Йоркської фондової біржі NYSE піднявся на 7,04%.

Індекс Nasdaq, що охоплює акції високотехнологічних компаній, зріс на рекордні 12,16%.

Ріст відчувся і в промисловому секторі — Dow Jones додав 7,87%, а S&P 500, що відображає динаміку компаній із найбільшою капіталізацією, показав зростання на 9,52%.

Ці показники стали рекордними за останні роки. Біржа S&P 500 не бачила таких денних змін із жовтня 2008-го, а Nasdaq — із січня 2001-го.

На цьому тлі також зросли ф’ючерси на нафту марки Brent — із $62,86 до $65,71 за барель.

Активізація спостерігалась і на крипторинку: Bitcoin зріс на 9,37% протягом доби.

Трамп одразу приписав собі заслугу в рекордному зростанні ринку, попри те, що передував цьому обвал, спровокований його ж митними рішеннями.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що пауза у введенні нових мит була частиною продуманої стратегії президента.

За його словами, «у нас із ним була довга розмова в неділю, і це дійсно було в плані від самого початку».

Також очільник міністерства фінансів повідомив, що 90-денна пауза для мит була оголошена президентом США, оскільки Трамп особисто хоче взяти участь у переговорах щодо взаємних угод з іншими країнами.

За словами Бессента, пауза дає час для переговорів.

Хоча Китай швидко відповів дзеркальними заходами на американську торговельну агресію, Трамп продовжує наполягати, що «Китай хоче угоди», а голову КНР Сі Цзіньпіна називає «своїм другом».

У відповідь на китайські мита на рівні 84% він назвав їхній крок «глупим» і втретє підвищив американські мита на китайські товари до 125%.