рф пригрозила усилить войну против Украины. Фото:

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Країна-агресор росія пригрозила посилити війну проти України.

У Москві переконані, що простого припинення вогню «недостатньо», щоб рф закінчила війну проти України. Разом з тим рф в «принциповому плані» готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню з Україною, але «за умови зустрічних кроків з іншого боку». Таку заяву у Раді Безпеки ООН зробив постійний представник росії в Організації Василь Небензя, передає ворожа пропаганда.

За його словами, рф вимагає, щоб на час перемир’я країни Заходу припинити постачати ЗСУ зброю, а Україна повинна зупинити мобілізацію.

росія готова продовжувати й нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно, — пригрозив Небензя.

Київ вже відреагував на погрози. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф вивергає войовничу риторику на найвищих майданчиках, коли світ наполягає на негайному припиненні вбивств.

Це ляпас росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України, — зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити меморандум делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.