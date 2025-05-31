Сырский: Рашисты «значительно» активизировались на Запорожье и проводят там «активное наступление»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що ворог зосередив основні зусилля на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках та прикордонних районах Сумської області.

Особливо активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять наступальні дії.

У глибокому тилу рф ЗСУ вдарили по 58 цілях, уражено військові об'єкти, виробництво вибухівки та ударних безпілотників.

На Курському напрямку триває операція, ворог застосовує оптоволоконні дрони, проте ЗСУ успішно утримують північні кордони. Триває перехід на корпусну систему управління для підвищення ефективності бойових бригад.