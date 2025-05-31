Рада проваливает очищение Верховного суда: "слуги" предлагают свести к формальности проверку добродетели судей

Ракурс

Комітет Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт № 13165−2, який зводить до формальності перевірку доброчесності суддів.

Одна з умов отримання Україною 50 млрд євро від Євросоюзу — запровадження якісної перевірки декларацій доброчесності суддів, зокрема Верховного суду. Але депутати хочуть поставити «галочку» біля реформи на шляху до ЄС і не зробити нічого по суті, вважають у Центрі протидії корупції.

Після викриття ексголови Верховного суду Князєва президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи і подолання корупції в судах.

Тепер депутати Зеленського подають законопроєкт, які перетворює перевірку суддів на профанацію. По хорошому така перевірка могла дати результат, якби до процесу залучили міжнародних експертів. Але цього, звісно, немає. Ба більше, підтримана комітетом ініціатива «слуги» Калаура передбачає, що перевіряти декларації доброчесності можна буде лише за останній звітний рік. Тобто, якщо брехня відбулася раніше, то й перевірити це вже буде неможливо, — ідеться у повідомленні ЦПК.

ЦПК закликає депутатів не підтримувати цей законопроєкт у першому читанні та розробити новий, який дасть змогу очистити Верховний Суд від недоброчесних суддів.

«Слуги» зареєстрували законопроєкт, яким зводять до формальності перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного суду, — вважає очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

27 травня документ підтримав правовий комітет Верховної Ради, а вже наступного тижня його збираються поставити на голосування. Автором законопроєкту є заступник голови комітету Роман Калаур («Слуга народу»).

Декларацій доброчесності суддів можна буде перевірити лише за останній звітний рік. Тобто, якщо «зальот» відбувся раніше, то й перевіряти його буде заборонено.