В Резерв+ добавились два новых сервиса

У Резерв+ додалися два сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа.
Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.
Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.