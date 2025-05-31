В Резерв+ добавились два новых сервиса

https://racurs.ua/n206722-v-rezerv-dobavilis-dva-novyh-servisa.html

Ракурс

У Резерв+ додалися два сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.