Командование Сухопутных войск разработало правила общения военнослужащих ТЦК

Командування Сухопутних військ розробило перелік правил діалогу та поведінки для військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні мобілізації.

Посібник на 51 сторінку готується до друку й буде розповсюдженим по всіх ТЦК та СП країни. Він містить поради для військових з груп оповіщення про те, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та «виглядати в очах суспільства нормальною людиною».

Посібник матиме рекомендаційний, а не наказовий характер.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю NV.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службове розслідування нападу на позашляховик ТЦК у Кам’янці-Подільському.

У Військовій службі правопорядку кажуть, що внаслідок сутички там травмували військового та пошкодили службову автівку. Такі дії громадян, мовляв, можна кваліфікувати як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП.

Раніше, у Кам’янці-Подільському кілька десятків людей блокували автомобіль ТЦК. У соцмережах поширили відео, на яких видно, як натовп оточив сірий позашляховик у дворі багатоповерхівки, а поліція намагається захистити його від нападів.