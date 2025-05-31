Сухопутные войска начали публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК

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Сухопутные войска начали публично отчитываться перед обществом о работе ТЦКhttps://racurs.ua/n206728-suhoputnye-voyska-nachali-publichno-otchityvatsya-pered-obschestvom-o-rabote-tck.htmlРакурс
Сухопутні війська прозвітували про перевірки ТЦК.
Згідно з повідомленням пресслужби, 89% повідомлень про інциденти у травні не підтвердилися.
Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило звіт про роботу територіальних центрів комплектування за травень. Із 263 зафіксованих повідомлень про можливі порушення 89% (233 випадки) не підтвердилися — йдеться про фейки, маніпуляції або елементи ІПСО.
Реальними визнано лише 30 інцидентів (11%). Унаслідок перевірок чотирьох співробітників відсторонено, двох — звільнено, 11 — притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 27 випадків перебувають на стадії службового розслідування.
Командування вимагає від підлеглих суворого дотримання законів України та обіцяє сприяти притягненню до відповідальності кожного порушника. Водночас громадян і медіа закликають перевіряти джерела інформації, аби не стати інструментом кампанії з дискредитації мобілізації.
Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон.
Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль, ідеться в повідомленні Сухопутних військ.