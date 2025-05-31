Сухопутные войска начали публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК

https://racurs.ua/n206728-suhoputnye-voyska-nachali-publichno-otchityvatsya-pered-obschestvom-o-rabote-tck.html

Ракурс

Сухопутні війська прозвітували про перевірки ТЦК.

Згідно з повідомленням пресслужби, 89% повідомлень про інциденти у травні не підтвердилися.

Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило звіт про роботу територіальних центрів комплектування за травень. Із 263 зафіксованих повідомлень про можливі порушення 89% (233 випадки) не підтвердилися — йдеться про фейки, маніпуляції або елементи ІПСО.

Реальними визнано лише 30 інцидентів (11%). Унаслідок перевірок чотирьох співробітників відсторонено, двох — звільнено, 11 — притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 27 випадків перебувають на стадії службового розслідування.

Командування вимагає від підлеглих суворого дотримання законів України та обіцяє сприяти притягненню до відповідальності кожного порушника. Водночас громадян і медіа закликають перевіряти джерела інформації, аби не стати інструментом кампанії з дискредитації мобілізації.