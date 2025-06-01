Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n206745-zelenskiy-smenil-sostav-delegacii-dlya-peregovorov-s-rossiey.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, атвердив склад делегації України на переговорах з рф у Стамбулі.

Про це йдеться в указі № 359/2025, опублікованому сьогодні, 1 червня, на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, тепер делегація включає 14 осіб, в той час як під час першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня українська делегація складалася з 12 осіб.

Як і попереднього разу, делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до її складу увійшли:

радник керівника Офісу президента Олександр Бевз;

заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою) Юрій Ковбаса;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;

заступник начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький;

начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Андрій Фомін;

заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Шеріхов;

заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов.

Таким чином, у новому складі делегації відсутній начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький, водночас до її складу увійшли Фомін, Ковбаса та Острянський.

Новий раунд переговорів у Стамбулі запланований на завтра, 2 червня. Російські ЗМІ вже повідомили, що делегація рф вирушила до Туреччини. Очікується, що склад російської делегації буде таким же, як і 16 травня.