Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские дроны 1 июня атаковали военные аэродромы рф, скриншот видео
7 миллиардов долларов — в СБУ озвучили потери россии в результате операции «Паутина»https://racurs.ua/n206748-7-milliardov-dollarov-v-sbu-ozvuchili-poteri-rossii-v-rezultate-operacii-pautina.htmlРакурс
Внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» сьогодні, 1 червня, було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.
Орієнтовна вартість враженої стратегічної авіації ворога складає 7 млрд доларів США. Про це повідомила прес-служба СБУ.
Більше деталей спецоперації у СБУ наразі розкривати не стали.
А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: «А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». © Ліна Костенко, — додали в СБУ.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...