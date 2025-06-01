Внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» сьогодні, 1 червня, було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Орієнтовна вартість враженої стратегічної авіації ворога складає 7 млрд доларів США. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Більше деталей спецоперації у СБУ наразі розкривати не стали.

А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: «А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». © Ліна Костенко, — додали в СБУ.