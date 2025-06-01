Дональд Трамп, фото: Michael Vadon / Flickr

https://racurs.ua/n206747-belyy-dom-ne-znal-o-gotovyascheysya-atake-na-rossiyskie-aerodromy-cbs-news.html

Ракурс

Білий дім не знав про підготовку масованої атаки українських дронів, яка сталася сьогодні, у неділю 1 червня.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на інформовані джерела.

Хоча представники Білого дому відмовилися коментувати атаку, джерела в адміністрації повідомили CBS News в неділю, що Білий дім не знав про її підготовку, — зазначає видання.

Таким чином, інформація CBS News спростовує повідомлення американського видання Axios, котре раніше сьогодні з посиланням на джерело серед українських чиновників написало, що Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про цю атаку.

Джерело: CBS News, Axios