Советские самолеты в полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, фото: Clash Report

https://racurs.ua/n206744-ukraina-ispolzovala-muzey-samoletov-v-poltave-dlya-trenirovki-dronov-kotorye-udarili.html

Ракурс

Україна тренувала алгоритми штучного інтелекту FPV-дронів на радянських літаках, виставлених у військових музеях.

Штучний інтелект FPV-дронів навчали націлюватися на найслабші місця на кожному літаку. Про це повідомляє видання Clash Report з посиланням на власні джерела.

У Полтавському музеї дальньої і стратегічної авіації є Ту-95МС і Ту-22М3, — зазначає видання.

Сьогодні, 1 червня, українські FPV-дрони, запущені з вантажівок, атакували чотири військові аеродроми у росії, вразивши низку літаків стратегічної авіації.

Clash Report зазначає, що з точки зору економічної ефективності, ця диверсійна операція має мало аналогів:

Один безпілотник FPV, який використовує Україна, може коштувати лише 300−600 доларів. Для порівняння, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС коштує понад 100 млн доларів. Це більш ніж 100000-кратний розрив у вартості.

Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про атаки на російські авіабази.

За інформацією джерела видання Axios серед українських чиновників, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про цю атаку.

Джерело: Clash Report, Axios