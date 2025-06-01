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Ракурс
Уничтожение российской стратегической авиации, скриншот видео

Атака дронов на российские стратегические бомбардировщики в Иркутской области попала на видео

1 июн 2025, 16:46
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СБУ сьогодні, 1 червня, провела масштабну спецоперацію «Павутина» проти російської стратегічної авіації на низці аеродромів.

Український журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі опублікував відео атаки СБУ на стратегічні бомбардувальники на російському аеродромі Бєлая (Іркутська область рф).

За інформацією журналіста, операцію готувати півтора року:

  • спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки;
  • під дахи цих будиночків, розміщених на вантажних авто, згодом заховали дрони;
  • на початку самої операції дахи будиночків дистанційно відкрили, запустивши дрони.

Нагадаємо, про деталі цієї спецоперації з посиланням на джерела в СБУ також повідомило агентство «Укрінформ». За інформацією агентства, було вражено 41 літак стратегічної авіації рф.

Источник: Ракурс


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