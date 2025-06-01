Атака дронів на російські стратегічні бомбардувальники в Іркутській області потрапила на відео

Знищення російської стратегічної авіації, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206742-ataka-droniv-na-rosiyski-strategichni-bombarduvalnyky-v-irkutskiy-oblasti-potrapyla-na-video.html

Ракурс

СБУ сьогодні, 1 червня, провела масштабну спецоперацію «Павутина» проти російської стратегічної авіації на низці аеродромів.

Український журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі опублікував відео атаки СБУ на стратегічні бомбардувальники на російському аеродромі Бєлая (Іркутська область рф).

За інформацією журналіста, операцію готувати півтора року:

спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки;

під дахи цих будиночків, розміщених на вантажних авто, згодом заховали дрони;

на початку самої операції дахи будиночків дистанційно відкрили, запустивши дрони.

Нагадаємо, про деталі цієї спецоперації з посиланням на джерела в СБУ також повідомило агентство «Укрінформ». За інформацією агентства, було вражено 41 літак стратегічної авіації рф.