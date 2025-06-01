Дроны, которыми атаковали российские аэродромы 1 июня, были спрятаны в «двойных крышах», установленных на грузовиках, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n206741-kak-v-gruzovikah-spryatali-drony-kotorymi-atakovali-rossiyskie-aerodromy-rasskazali-smi-foto.html

Ракурс

Україна сьогодні, 1 червня, провела масштабну спецоперацію проти російських аеродромів. В результаті дронами було знищено низку російських літаків.

У соцмережах з’явилися відео, зняті очевидцями, котрі свідчать, що дрони для атаки на аеродроми, вилітали з вантажівок, припаркованих неподалік аеродромів. У російських Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що водія однієї з вантажівок було задушено.

Агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що цю спецоперацію, яка отримала назву «Павутина», готували понад півтора року. В результаті було вражено 41 літак стратегічної авіації рф. Агентство також опублікувало фото, які показують, як саме готували дрони до атаки.

За інформацією джерел «Укрінформу», операція була надскладною з логістичної точки зору:

СБУ спочатку переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки;

пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто;

в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

За словами джерел «Укрінформу», люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Джерело: «Укрінформ»