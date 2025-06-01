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Ракурс
Радянські літаки у полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації, фото: Clash Report

Україна використовувала музей літаків у Полтаві для тренування дронів, які вдарили по російських аеродромах — ЗМІ

1 чер 2025, 18:09
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Україна тренувала алгоритми штучного інтелекту FPV-дронів на радянських літаках, виставлених у військових музеях.

Штучний інтелект FPV-дронів навчали націлюватися на найслабші місця на кожному літаку. Про це повідомляє видання Clash Report з посиланням на власні джерела.

У Полтавському музеї дальньої і стратегічної авіації є Ту-95МС і Ту-22М3, — зазначає видання.

Радянські літаки у полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації, фото: Clash Report

Сьогодні, 1 червня, українські FPV-дрони, запущені з вантажівок, атакували чотири військові аеродроми у росії, вразивши низку літаків стратегічної авіації.

Clash Report зазначає, що з точки зору економічної ефективності, ця диверсійна операція має мало аналогів:

Один безпілотник FPV, який використовує Україна, може коштувати лише 300−600 доларів. Для порівняння, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС коштує понад 100 млн доларів. Це більш ніж 100000-кратний розрив у вартості.

Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про атаки на російські авіабази.

За інформацією джерела видання Axios серед українських чиновників, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про цю атаку.

Джерело: Clash Report, Axios

Джерело: Ракурс


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