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Дональд Трамп, фото: Michael Vadon / Flickr

Білий дім не знав про підготовку атаки на російські аеродроми — CBS News

1 чер 2025, 20:05
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Білий дім не знав про підготовку масованої атаки українських дронів, яка сталася сьогодні, у неділю 1 червня.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на інформовані джерела.

«Хоча представники Білого дому відмовилися коментувати атаку, джерела в адміністрації повідомили CBS News в неділю, що Білий дім не знав про її підготовку», — зазначає видання.

Таким чином, інформація CBS News спростовує повідомлення американського видання Axios, котре раніше сьогодні з посиланням на джерело серед українських чиновників написало, що Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про цю атаку.

Джерело: CBS News, Axios


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