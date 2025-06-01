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Дональд Трамп, фото: Michael Vadon / Flickr
Білий дім не знав про підготовку атаки на російські аеродроми — CBS Newshttps://racurs.ua/ua/n206747-bilyy-dim-ne-znav-pro-pidgotovku-ataky-na-rosiyski-aerodromy-cbs-news.htmlРакурс
Білий дім не знав про підготовку масованої атаки українських дронів, яка сталася сьогодні, у неділю 1 червня.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на інформовані джерела.
«Хоча представники Білого дому відмовилися коментувати атаку, джерела в адміністрації повідомили CBS News в неділю, що Білий дім не знав про її підготовку», — зазначає видання.
Таким чином, інформація CBS News спростовує повідомлення американського видання Axios, котре раніше сьогодні з посиланням на джерело серед українських чиновників написало, що Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про цю атаку.
Джерело: CBS News, Axios
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