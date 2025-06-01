Украина подготовила свой вариант меморандума о прекращении огня, фото: U.S. Department of Defense

https://racurs.ua/n206750-polnoe-prekraschenie-ognya-i-vstrecha-liderov-chto-predlagaet-memorandum-kotoryy-ukraina.html

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Українська делегація завтра, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі представить російській стороні меморандум, який містить положення про припинення вогню, моніторинг перемирʼя та необхідність зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна.

Про це повідомляє видання «Суспільне», яке отримало повний текст меморандуму України.

Зазначається, що меморандум передбачає такі ключові принципи:

повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів;

в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів; заходи зміцнення довіри — вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом «всіх на всіх». Звільнення росією всіх цивільних заручників;

— вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом «всіх на всіх». Звільнення росією всіх цивільних заручників; неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася;

метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася; гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод;

Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод; суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України;

Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України; територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені рф з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню;

територіальні здобутки, здійснені рф з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню; санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій;

деякі обмеження можуть бути зняті з росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій; реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання угод.

Наступний крок — узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів. Після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню:

його умовах та моніторингу;

заходах зміцнення довіри;

підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань;

переговори будуть проведені за участі США та Європи.

Припинення вогню:

повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів;

моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.

Заходи зі зміцнення довіри:

після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»);

угода про безумовне повернення російською федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув’язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів:

лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:

постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;

гарантії безпеки та неповторення агресії;

територіальні питання;

економіка, компенсація, відновлення України;

санкції за порушення мирної угоди;

порядок укладання остаточної мирної угоди.

28 травня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що передав очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію щодо перемир’я між Україною та рф.

Того ж дня очільник мзс рф Сергій Лавров заявив, що свій «меморандум» російська сторона готова представити українській делегації вже на переговорах у Стамбулі, запланованих на 2 червня.

Вчора у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ так і не отримав обіцяного Москвою «меморандуму». За його словами, ні України, ні в Туреччини, ні у США немає інформації, з чим російська делегація збирається їхати на перемовини в Стамбул 2 червня.

Джерело: «Суспільне»