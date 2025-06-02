В Польше на выборах победил Кароль Навроцкий. Фото:

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Ракурс

Президентські вибори в Польщі завершилися — Державна виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.

Переможцем другого туру виборів визнаний кандидат від партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький. Він отримав 50,89% голосів, а його суперника Рафала Тшасковского підтримали 49,11% виборців. Явка на виборах склала 71,6 відсотка. Про це повідомила Gazeta Wyborcza із посиланням на дані Державної виборчої комісії.

Також відомо, що до опрацювання 100% голосів Навроцький встиг випередити Тшасковського на 1,4%. Однак дот того часу екзит-поли свідчили про перемогу саме Тшасковського, хоча й відрив був мінімальним.

Як відомо, Кароль Навроцький за освітою історик й очолює польський Інститут національної пам’яті. Він відомий тим, що зносив радянські пам’ятники в Польщі та глибоко досліджував тему Волинської трагедії. Зокрема, політик заявляв, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію.

У травні цього року Навроцький пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Також він проти відправки польських військ в Україну, якщо західних миротворців все ж відправлятимуть. Він вважає, що Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

Крім того, він критикує чинний уряд Польщі і виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» до країни.

Нагадаємо, 18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За результатами підрахунку голосів переміг кандидат від «Громадянської коаліції» й мер Варшави Рафал Тшасковський, за якого проголосували 31,2% виборців. А на другому місці опинився кандидат від «Права та справедливості» Кароль Навроцький, який набрав 29,6% голосів.

Джерело: Gazeta Wyborcza