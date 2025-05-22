Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пустити Україну в НАТО. Фото:

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Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Політик офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської «Конфедерації» Славоміра Менцена, який запросив його для розмови на своєму YouTube-каналі. Таким чином Марцен хотів допомогти виборцям, кого з кандидатів на посаду президента підтримати у другому турі. Аналогічне запрошення отримав і представник правлячої партії Рафал Тшасковський. Про це 22 травня повідомило TVN 24.

Менцен розпитував Навроцького про пункти своєї декларації, яку він називає «Менценівська вісімка». Серед них є пункти, що стосуються України.

У четвертому пункті вказано, що: «Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України». Кандидат у президенти погодився з цим.

А в пункті № 5 прописано: «Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО». Навроцький погодився з цим.

Звичайно, сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з російською федерацією, — розповів політик і після цього в прямому ефірі підписав декларацію Менцена.

Нагадаємо, 18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За результатами підрахунку голосів переміг кандидат від «Громадянської коаліції» й мер Варшави Рафал Тшасковський, за якого проголосували 31,2% виборців. А на другому місці опинився кандидат від «Права та справедливості» Кароль Навроцький, який набрав 29,6% голосів.

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня.

Джерело: TVN 24