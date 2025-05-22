ЗСУ дронами знищили три російські системи ППО. Фото: СБС

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Українські військові дронами знищили ешелону систему російської ППО.

На Донецькому напрямку оператори роти «Чарлі» 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та уразили три ворожі зенітно-ракетні комплекси, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону. Про це Сили безпілотних систем ЗСУ 22 травня повідомили у Facebook.

Дронами вдалося уразили ЗРК «Тор» невстановленої модифікації, який може перехоплювати повітряні цілі в радіусі до 15 км. Також БпЛА знищили «Бук-М3», радіус перехоплення якого становить до 70 км. Крім того, був спалений зенітно-ракетний комплекс С-300, який призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.

Загальна вартість знищеної та ураженої техніки оцінюється в 65−100 млн дол.

У СБС наголосили, що загарбники використовують ЗРК різного радіусу дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та дронів на певній ділянці фронту.

Нагадаємо, в ДПСУ показали, як бійці Краматорського прикордонного загону «Форпост» знищили на Вовчанському напрямку важку вогнеметну систему «Солнцепек». Для успішного ураження системи за 15 млн дол. знадобився всього один лише БпЛА.