В Україні арештували активи сина екс-президента. Фото:

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Суд в Україні заарештував статки сина колишнього президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександра.

Загальна сума заблокованого майна становить 500 млн грн. Арештовано 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох українських акціонерних товариств. Серед активів і цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів «Мотор Січі», які фігуранти незаконно відчужили на свою користь. Про це прес-центр СБУ 22 травня повідомив у Telegram.

Слідчі вважають, що син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а згодом продали його за 650 млн дол. СБУ раніше повідомили обом фігурантам про підозру у присвоєнні та відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також відомо, що для приховування награбованих активів зловмисники оформлювали їх на підконтрольні офшори, якими й керував син Богуслаєва.

Нагадаємо, екс-президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року. Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення російської штурмової авіації. Наразі він перебуває під арештом.

А на початку травня цього року українські правоохоронці спільно з колегами Франції та Монако Олександра Богуслаєва й викрили схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів.