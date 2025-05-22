путін вирішив створити буферну зону вздовж кордону рф та України. Фото:

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Президент рф володимир путін хоче створити буферну зону вздовж кордону росії та України.

Армія російської федерації вже працює над тим, щоб створити буферну зону «безпеки» вздовж україно-російського кордону. Про це російський диктатор заявив 22 травня, інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону, — зазначив він і додав, що окупанти це завдання «зараз вирішують».

У 2024 році путін робив схожу заяву — тоді він говорив про так звану санітарну зону на кордоні Харківської і Бєлгородської областей. Після цього окупаційна армія розпочала наступ на Вовчанськ та Липці.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. За його словами, завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках «стабілізувалася».

Того ж місяця Зеленський розповів, що російський диктатор володимир путін готується до нового наступу в Сумській і Харківській областях. А в квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що російські війська вже почали наступ на Сумщину та Харківщину.