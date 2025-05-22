ЄП підвищив мита на продукцію з рф та білорусі. Фото:

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Європейський парламент ввів нові мита на продукцію з росії та білорусі.

Депутати Європейського парламенту підтримали підвищення мит на 50% на деяку сільськогосподарську продукцію з рф та білорусі. За документ проголосували 411 депутатів, 100 виступили «проти», а 78 парламентарів утрималися. Про це 22 травня повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що нові мита торкнуться таких товарів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин. А на російські та білоруські добрива запровадять мита в 6,5%, бо Європарламент ввів додаткові збори від 40 до 45 євро за т протягом 2025−2026 років. Ці тарифи зростуть до 430 євро за т до 2028 року.

У блоці вважають, що ці заходи значно скоротять імпорт зазначених товарів до ЄС. Також нові мита повинні призвести до збільшення виробництва добрив у Євросоюзі, яке постраждало від дешевого російського імпорту.

А Європейській комісії доручено стежити за ринком добрив і вжити заходів, якщо ціни різко зростуть.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз та Велика Британія розглядають можливість запровадження мит на російський експорт аж до повного торговельного ембарго.