Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n205122-zelenskyy-zayavyv-pro-zaplanovanyy-nastup-rosiyi-na-dvi-oblasti-ukrayiny.html

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Країна-агресор російська федерація готує наступ на дві українські області.

Російський диктатор володимир путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях. Українська розвідка має відповідні підтвердження і цими даними Київ вже поділився з країнами-партнерами. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для видання Le Figaro.

Я також можу підтвердити, що путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і Харківській області, — розповів він.

Глава держави також зауважив, що Москва хотіла розпочати це вторгнення ще вісім місяців тому, але Курська операція завадила цьому наступу. Тому зараз, за словами Зеленського, путіну потрібен час.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція мала на меті відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Глава держави наголосив, що мета цієї операції була досягнута, а ситуація на Покровському та Харківському напрямках стабілізувалася.

Джерело: Le Figaro