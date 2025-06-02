Армия рф обстреляла подразделение спасателей. Фото: ГСЧС

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Армія росії атакувала підрозділ рятувальників у Нікополі Дніпропетровської області.

Після першого удару надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків. Коли ті прибули, росіяни завдали повторного удар, травмувавши водія швидкої. Через повторний обстріл медики були змушені поїхати з місця події. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала у Telegram.

Постраждалих цивільних на автомобілі ДСНС доставили до лікарні. Ворожий обстріл пошкодив вікна, стіни та вхід до укриття, в якому перебували рятувальники.

Нещодавно, 30 травня, росіяни також прицільно вдарили дроном по території підрозділу ДСНС у Нікополі. Тоді внаслідок удару було пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль. А за 10 хвилин після першої атаки окупанти завдали другого удару.

Як відомо, російські загарбники часто використовують тактику подвійного удару по мирних населених пунктах України — це коли після початкового удару йде вторинний, який зазвичай націлений на рятувальників, медиків та інших цивільних людей.

Нагадаємо, вранці 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей, серед них — дитина.