Разрушения в Черниговской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n206756-rf-atakovala-ukrainu-80-dronami-i-chetyrmya-raketami-byli-popadaniya-v-12-lokaciyah.html

Ракурс

Країна-агресор росія завдала нових ракетних та дронових ударів по Україні.

У ніч на 2 червня противник атакував 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які були запущені з чотирьох напрямків. Крім того, з Воронезької області були запущені три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» та одна крилата ракета «Іскандер-К» із Брянської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Попередньо відомо про знешкодження 52 ворожих безпілотників. Було збито 15 ворожих БпЛА типу, а 37 були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Зафіксовано влучання у 12 локаціях.

У ДСНС поінформували, що сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств Чернігівської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта. Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 6 тис. 800 кв. м і немає загрози розповсюдження вогню.

Нагадаємо, вранці 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей, серед них — дитина.