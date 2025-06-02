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Ракурс
Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по Харкову дронами та балістикою — шестеро постраждалих

2 чер 2025, 08:54
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Країна-агресор росія завдала нових ударів по Харкову та області.

У понеділок вранці, 2 червня, окупанти атакували обласний центр безпілотниками та двома балістичними ракетами. Влучання були у двох районах міста. У Холодногірському районі виникла пожежа і там постраждали шестеро осіб. А в Київському районі ракета влучила у дорогу за кілька десятків метрів від школи. Інша ракета вдарила біля багатоповерхового будинку. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Вирва від балістики. Фото: Ігор Терехов у Telegram

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Холодногірському районі Харкова ударами БпЛА було зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства. Крім того, були пошкоджені приватні будинки у житловому секторі поруч. Постраждали шестеро осіб, з них дитина.

У в Київському районі влучання балістичних ракет у землю пошкодили фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків, гуртожитку та транспортну інфраструктуру. Попередньо відомо, що там ніхто не постраждав.

Також, як поінформували в ДСНС, під атакою перебував і Чугуїв. У цьому місті удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу на складі, що не використовувався. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались рятувальники, включаючи піротехнічні розрахунки.

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 червня російські загарбницькій війська атакували Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок ударів у селах Копані та Тернувате загинули четверо людей.

Джерело: Ракурс


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