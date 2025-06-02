Кароль Навроцкий. Фото:

https://racurs.ua/n206762-zelenskiy-pozdravil-novoizbrannogo-prezidenta-polshi-s-pobedoy-na-vyborah.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.

Глава держави наголосив, що розраховує на «незмінно плідну» співпрацю з Польщею та особисто з Навроцьким. Бо Україна Польща, зміцнюючи один одного на європейському континенті, дають «більше сил Європі в глобальній конкуренції» та наближають досягнення миру. Про це Зеленський написав у соціальній мережі Х.

Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Кароль Навроцький заявляв, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за Волинську трагедію. А в травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО й висловився проти відправки польських військ в Україну.

Нагадаємо, після підрахунку 100% голосів кандидат від партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький визнаний новообраним президентом Польщі. Він отримав 50,89% голосів, а його суперника Рафала Тшасковского підтримали 49,11% виборців.