Российская авиация ударила по жилому сектору Константиновки: под завалами оказались люди, возник пожар (ВИДЕО)

Российская авиация ударила по жилому сектору Константиновки: под завалами оказались люди, возник пожар

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1 червня російська авіація завдала удару по житловому сектору міста Костянтинівка на Донеччині: під завалами будинку опинилися люди, виникла масштабна пожежа.

Надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Також вдалося врятувати двох осіб, яких деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі, повідомила пресслужба ДСНС.

Було розібрано близько 500 кг будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 160 кв.м., однак через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося припинити.

Загалом унаслідок обстрілу загинула одна людина, четверо поранені. Також пошкоджені 27 приватних будинків і один об'єкт інфраструктури.