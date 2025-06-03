Зеленский: зверский удар по Сумам – все, что нужно знать о "желании» рф закончить эту войну

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Росіяни уранці 3 червня по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях — з реактивної артилерії.

Це був абсолютно свідомий удар по цивільних, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на 12.00 відомо про трьох загиблих.

У Сумах в обласну лікарню привезли 20 поранених, з них пʼятеро — у вкрай важкому стані. Одна 40-річна жінка померла в операційній, повідомив «Суспільному» Микола Савченко, заступник директора лікарні.

Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загорання. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій, зазначили рятувальники.