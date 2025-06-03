СБУ задержала агента ФСБ, который строил командные пункты ВСУ и наводил на них российские ракеты

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Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. Ним виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти (ЗКП) для оборонців міста.

СБУ встановила, що агент дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП.

Окрім передачі геолокацій фігурант інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.

Приховані відеозйомки він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в СБУ.