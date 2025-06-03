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В результате спецоперации СБУ 1 июня был поражен 41 военный самолет рф, инфографика: Генштаб ВСУ
Генштаб внес в свою статистику потери россиян в результате спецоперации «Паутина» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n206798-genshtab-vnes-v-svou-statistiku-poteri-rossiyan-v-rezultate-specoperacii-pautina-infografika.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ вніс до своєї статистики російські літаки, вражені на військових аеродромах внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден, — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 1 червня українські безпілотники, які були заховані у низці вантажівок на території рф, атакували кілька російських військових аеродромів, де базувалася стратегічна авіація рф.
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