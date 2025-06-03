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Внаслідок спецоперації СБУ 1 червня було вражено 41 військовий літак рф, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Генштаб вніс до своєї статистики втрати росіян внаслідок спецоперації «Павутина» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n206798-genshtab-vnis-do-svoieyi-statystyky-vtraty-rosiyan-vnaslidok-specoperaciyi-pavutyna-infografika.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ вніс до своєї статистики російські літаки, вражені на військових аеродромах внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден, — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 1 червня українські безпілотники, які були заховані у низці вантажівок на території рф, атакували кілька російських військових аеродромів, де базувалася стратегічна авіація рф.
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