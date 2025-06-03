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Ярослав Шанько, фото: социальные сети

Зеленский назначил нового начальника Херсонской МВА

3 июн 2025, 19:43
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 3 червня призначив нового очільника Херсонської МВА — ним став Ярослав Шанько.

Про це йдеться в розпорядженні № 76/2025-pп, опублікованому на сайті Офісу президента.

Сам Шанько у своєму Telegram-каналі також про своє призначення на цю посаду.

Відсьогодні приступаю до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації, — зазначив він, пообіцявши невдовзі розповісти про свої перші кроки на цій посаді.

За словами Шанька, його пріоритетом буде захист людей і підтримка військових.

До призначення на цю посаду Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА.

Попереднього очільника Херсонської ОВА Романа Мрочка Зеленський звільнив у середині квітня.

Ярослав Шанько, фото: соціальні мережі

Источник: Ракурс


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