Зеленский назначил нового начальника Херсонской МВА

Ярослав Шанько, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n206799-zelenskiy-naznachil-novogo-nachalnika-hersonskoy-mva.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 3 червня призначив нового очільника Херсонської МВА — ним став Ярослав Шанько.

Про це йдеться в розпорядженні № 76/2025-pп, опублікованому на сайті Офісу президента.

Сам Шанько у своєму Telegram-каналі також про своє призначення на цю посаду.

Відсьогодні приступаю до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації, — зазначив він, пообіцявши невдовзі розповісти про свої перші кроки на цій посаді.

За словами Шанька, його пріоритетом буде захист людей і підтримка військових.

До призначення на цю посаду Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА.

Попереднього очільника Херсонської ОВА Романа Мрочка Зеленський звільнив у середині квітня.