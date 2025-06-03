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Ракурс
Махийло Драпатый, фото: «Громадське»

Драпатого назначили командующим Объединенными силами

3 июн 2025, 21:31
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Генерал-майора Михайла Драпатого призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Відповідний президентський указ № 384/2025 сьогодні, 3 червня, опублікований на сайті Офісу президента.

Крім того, указом № 386/2025 командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського призначено Роберта «Мадяра» Бровді.

Командувачем Десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка указом № 385/2025 призначено Олега Апостола.

Також з посади звільнено заступника командувача Нацгвардії Білоуса.

Источник: Ракурс


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