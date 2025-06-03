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Драпатого назначили командующим Объединенными силамиhttps://racurs.ua/n206803-drapatogo-naznachili-komanduuschim-obedinennymi-silami.htmlРакурс
Генерал-майора Михайла Драпатого призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.
Відповідний президентський указ № 384/2025 сьогодні, 3 червня, опублікований на сайті Офісу президента.
Крім того, указом № 386/2025 командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського призначено Роберта «Мадяра» Бровді.
Командувачем Десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка указом № 385/2025 призначено Олега Апостола.
Також з посади звільнено заступника командувача Нацгвардії Білоуса.
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