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Ударные беспилотники атаковали город Рыльск. Фото:

Дроны атаковали Рыльск на Курщине — возник пожар

4 июн 2025, 08:54
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Ударні дрони атакували місто Рильськ у Курській області російської федерації.

Пізно ввечері у вівторок, 3 червня, у небі над містом було видно щонайменше три безпілотники. Один із БпЛА близько 22.50 впав на територію приватного будинку на вулиці Зеленій. Там виникла пожежа в одній з будівель. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Також низка вибухів прогриміла в районі Рильська і села Крупець близько 23.00. Атака дронів призвела до того, що на одному з підприємств спалахнула пожежа.

Росіяни стверджують про «збиття» кількох безпілотників та FPV-дронів. Наразі офіційна інформація про наслідки та постраждалих наразі відсутня. Оперативний штаб Курської області та тамтешня влада не повідомляли про руйнування і постраждалих.

Нагадаємо, уранці 3 червня Служба безпеки України втретє атакувала Кримський міст. Цього разу спецслужба влаштувала підрив під водою. В СБУ переконують, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна і міст перебуває у аварійному стані.

Источник: Ракурс


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