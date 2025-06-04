Фото аэродрома «Белая» после поражения. Фото: Planet Labs/«Схемы»/Delfi

https://racurs.ua/n206810-sputnikovye-snimki-podtverdili-unichtojenie-samoletov-na-aerodrome-belaya-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки російського аеродрому «Белая» з’явилися в мережі.

На свіжих знімках супутника Planet Labs за 4 червня видно наслідки атаки безпілотників СБУ на військовий аеродром «Бєлая» в Іркутській області рф 1 червня. Вдалося зафіксувати пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Про це повідомив проект Радіо Свобода «Схеми».

Зазначається, що супутник сфотографував три пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-95 та чотири Ту-22. На знімках можна помітити й наслідки пожеж.

Зазначається, що аналіз відео та супутникових знімків дозволив журналістам незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників на російських аеродромах — семи Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), чотирьох Ту-22М3 та одного вантажного літака Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Нагадаємо, 1 червня українські безпілотники, які були заховані у низці вантажівок на території рф, атакували кілька російських військових аеродромів, де базувалася стратегічна авіація рф.

У Генштабі ЗСУ заявили, що на військових аеродромах рф внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня був знищений 41 ворожий літак.

Джерело: «Схеми»