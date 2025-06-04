Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Фото аеродрому «Белая» після ураження. Фото: Planet Labs/«Схеми»/Delfi

Супутникові знімки підтвердили знищення літаків на аеродромі «Белая» (ФОТО)

4 чер 2025, 10:56
999

Супутникові знімки російського аеродрому «Белая» з’явилися в мережі.

На свіжих знімках супутника Planet Labs за 4 червня видно наслідки атаки безпілотників СБУ на військовий аеродром «Бєлая» в Іркутській області рф 1 червня. Вдалося зафіксувати пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Про це повідомив проект Радіо Свобода «Схеми».

Зазначається, що супутник сфотографував три пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-95 та чотири Ту-22. На знімках можна помітити й наслідки пожеж.

Зазначається, що аналіз відео та супутникових знімків дозволив журналістам незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників на російських аеродромах — семи Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), чотирьох Ту-22М3 та одного вантажного літака Ан-12, що не належить до стратегічної авіації.

Фото аеродрому «Белая» після ураження. Фото: Planet Labs/«Схеми»/Delfi

Фото аеродрому «Белая» після ураження. Фото: Planet Labs/«Схеми»/Delfi

Фото аеродрому «Белая» після ураження. Фото: Planet Labs/«Схеми»/Delfi

Фото аеродрому «Белая» після ураження. Фото: Planet Labs/«Схеми»/Delfi

Нагадаємо, 1 червня українські безпілотники, які були заховані у низці вантажівок на території рф, атакували кілька російських військових аеродромів, де базувалася стратегічна авіація рф.

У Генштабі ЗСУ заявили, що на військових аеродромах рф внаслідок спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня був знищений 41 ворожий літак.

Джерело: «Схеми»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів