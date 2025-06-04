Окупанти захопили ще два села на Сумщині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n206809-okupanty-zahopyly-sche-dva-sela-na-sumschyni-deepstate.html

Ракурс

Російська армія потроху просувається вглиб Сумської області.

Ворог окупував Андріївку та Водолаги Хотінської громади, а також просунулася біля Яблунівки Юнаківської громади. Станом на вчора, 3 червня, в «червоній» зоні перебувало 154,42 кв. км Сумщини. Про це 4 червня повідомили в DeepState.

Крім того, зафіксоване просування росіян поблизу Диліївки у Донецькій області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував, що протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Там зазначалася, що на Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один — із реактивної системи залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, у DeepState попережали, що існує ризик просування російських військ на Сумщині. Ціллю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення. Аналітики вважають, не можна допустити втрату цього великого села, бо це дасть противнику не лише накопичити особовий склад, але й скоротить відстань до Сум. Це дозволить росіянам атакувати FPV-дронами та бити зі ствольної артилерії.