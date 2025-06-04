Президент вручил детям первые награды «Будущее Украины»

https://racurs.ua/n206820-prezident-vruchil-detyam-pervye-nagrady-buduschee-ukrainy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вручив дітям перші відзнаки «Майбутнє України».

Діти, які отримали відзнаку, пережили окупацію, депортацію, втрату рідних, допомагали постраждалим, а також підтримують українську армію та волонтерять.

Наприклад, 13-річний Кіріл Ілляшенко під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. А восьмирічний Захар Бабак майже два роки щотижня бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів після того, як його тато потрапив у російський полон.

Через загрозу російської атаки зустріч довелося провести в бомбосховищі, що не завадило влаштувати святкування з піцою. Утім, діти не мають відзначати свята під землею.

4 червня — День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

Це день, коли ми зупиняємося, щоб згадати тих, хто не мав шансів на щасливе дитинство, хто став жертвою війни, яка забрала їхнє життя, майбутнє та мрії. Ці діти не встигли побачити, як ростуть квіти в саду, як святкують свій день народження, як пізнають світ через гру та дружбу. Вони стали символом невимовної трагедії, яка торкнулася кожної української родини, кожного серця.

Цей день — нагадування для нас усіх: ми не можемо бути байдужими. Ми маємо пам’ятати, ми маємо захищати.