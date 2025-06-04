Германия готова купить ПВО Patriot и передать системы Украине

https://racurs.ua/n206821-germaniya-gotova-kupit-pvo-patriot-i-peredat-sistemy-ukraine.html

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Німеччина готова купити системи ППО Patriot у партнерів та передати їх Україні.

За словами очільника Міністерства оборони ФРН Бориса Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot і тому не в змозі дати більше.

Але ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи.

Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість, і чекати на поставки від виробника ми не можемо — це займає надто багато часу, — сказав Пісторіус.

У Брюсселі розпочалася 28-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вперше за 3 роки очільник Пентагону не бере участі.

Засідання відкрили міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус відповідно. Президент України Володимир Зеленський бере участь в засіданні онлайн. У зустрічі також бере участь міністр оборони України Рустем Умєров.

Вперше після того, як три роки тому США створили Контактну групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») для координації військової допомоги Україні, очільник Пентагону — Піт Гегсет — не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони.

Пісторіус на зустрічі сказав також, що операція «Павутина» — це надзвичайне досягнення, значення якого важко переоцінити.

Стало відомо також, що Велика Британія та Німеччина представлять новий підхід до формату «Рамштайн».