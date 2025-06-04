путин ответил на предложение Зеленского о встрече лидеров

https://racurs.ua/n206822-putin-otvetil-na-predlojenie-zelenskogo-o-vstreche-liderov.html

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владімір путін відкинув пропозицію щодо зустрічі України та росії на рівні лідерів.

Крім того, підриви залізниці у Брянській та Курській областях рф він назвав терористичним актом та звинуватив у цьому Україну. На його думку, всі спецоперації за останні дні були спрямовані на зрив переговорів і на залякування росіян.

У черговій агресивній риториці диктатор путін заявив:

Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? З терористами?

Також він назвав українську владу «нелегітимною» і заявив, що вона «перероджується в терористичну організацію».

Він також сказав, що «перепочинок у бойових діях був би використаний Києвом для насильницької мобілізації, накачування зброєю, підготовки терактів».

Тим часом Зеленський назвав ультиматумом документ з переговорною позицією росії і зауважив, що він не залишає якогось простору для компромісів, на що розраховували у Вашингтоні.