Шарию заочно присудили 15 лет за госизмену
Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років за державну зраду.
Вінницький міський суд визнав його винним у держзраді і засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, до якого належать, серед іншого, канали Шарія у Telegram та YouTube.
Раніше слідство зʼясувало, що Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відео, де російські окупанти допитують українських полонених.
Шарія звинуватили у веденні антиукраїнської діяльності в соцмережах, поширенні дезінформації на користь рф та участі у постановочних відео з «допитами» українських військовополонених.
Сам пропагандист, який наразі переховується в Іспанії, обурився вироком і тим, що слухання нібито проходили без його адвокатів.
Висунуті проти нього обвинувачення Шарій заперечує.