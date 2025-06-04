Новости
Шарию заочно присудили 15 лет за госизмену

Шарию заочно присудили 15 лет за госизмену

4 июн 2025, 19:52
Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років за державну зраду.

Вінницький міський суд визнав його винним у держзраді і засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, до якого належать, серед іншого, канали Шарія у Telegram та YouTube.

Раніше слідство зʼясувало, що Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відео, де російські окупанти допитують українських полонених.

Шарія звинуватили у веденні антиукраїнської діяльності в соцмережах, поширенні дезінформації на користь рф та участі у постановочних відео з «допитами» українських військовополонених.

Сам пропагандист, який наразі переховується в Іспанії, обурився вироком і тим, що слухання нібито проходили без його адвокатів.

Висунуті проти нього обвинувачення Шарій заперечує.

