Шарию заочно присудили 15 лет за госизмену

https://racurs.ua/n206826-shariu-zaochno-prisudili-15-let-za-gosizmenu.html

Ракурс

Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років за державну зраду.

Вінницький міський суд визнав його винним у держзраді і засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, до якого належать, серед іншого, канали Шарія у Telegram та YouTube.

Раніше слідство зʼясувало, що Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відео, де російські окупанти допитують українських полонених.